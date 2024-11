L'uomo, un 70enne, avrebbe ordinato agli operai di terminare i lavori nel terreno. Quindi, poco dopo, sarebbe tornato armato di pistola esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco

Avrebbe minacciato alcuni braccianti agricoli esplodendo colpi di arma da fuoco in aria. Per questo, D.V., imprenditore agricolo di 70 anni, è stato denunciato per minacce gravi, esplosioni pericolose e porto abusivo d'arma.

La vicenda è avvenuta nel Lametino, in località “Persicara”. Sul posto è intervenuto il personale del commissariato di polizia allertato da una telefonata alla sala operativa.

Il 70enne, secondo fonti Agi, avrebbe minacciato gli operai, intimando di terminare il lavoro nel terreno, quindi sarebbe tornato poco dopo armato di pistola ed esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco. La polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell'imprenditore, rinvenendo su un mobile una pistola legalmente detenuta di colore nero a tamburo calibro 38 speciale marca Smith & Wesson con all'interno cinque delle sei cartucce inserite nel tamburo.

La polizia ha anche ritrovato numerose armi e munizioni legalmente detenute che, insieme al porto di fucile per caccia, sono state ritirate per i provvedimenti di carattere amministrativo.