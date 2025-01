La Polizia è intervenuta in casa dopo la segnalazione di un’accesa lite fra i due, peraltro in presenza di uno dei quattro figli minori. In pochi giorni in città anche altri due arresti in flagranza

Nonostante il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi frequentati dalla ex moglie, era tornato nell’abitazione di lei e nel corso di una lite l’ha minacciata di morte. Per questo motivo un 35enne è stato arrestato in flagranza a Reggio Calabria.

Grazie alla segnalazione di una lite in corso tra ex coniugi inoltrata dalla Centrale unica di risposta Nue 112 alla Sala operativa della Questura, gli agenti delle Volanti hanno raggiunto l’abitazione indicata e tempestivamente individuato un 35enne, già denunciato per maltrattamenti in famiglia, intento a minacciare ripetutamente l’ex moglie di morte, oltretutto in presenza di uno dei quattro figli minorenni della coppia.

L’uomo, subito allontanato dall’abitazione della vittima, è stato arrestato per la violazione del provvedimento e l’autorità giudiziaria competente ha disposto nei suoi confronti l’aggravamento della misura a cui era già sottoposto con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Reggio, altri due arresti in flagranza

Ma non è l’unico arresto in flagranza negli ultimi giorni a Reggio Calabria. Un’altra attività svolta dai poliziotti dell’Upgsp ha portato all’arresto di un 36enne di nazionalità rumena, sorpreso a rubare all’interno di un noto supermercato della zona sud della città.

A seguito della segnalazione effettuata dalla guardia giurata in servizio presso l’esercizio commerciale, il personale della Polizia di Stato rapidamente giunto sul posto ha identificato ed arrestato l’uomo che, bloccato subito dopo aver tentato di oltrepassare le casse, aveva occultato nei vestiti diversi prodotti alimentari, dal valore complessivo di una cinquantina di euro.

Il 36enne, pluripregiudicato e attualmente destinatario del provvedimento di affidamento in prova, è stato arrestato e condotto negli uffici della Questura per le formalità di rito.

Arrestata dagli agenti delle Volanti anche una 40enne, originaria di Catanzaro, con svariati precedenti penali, che era evasa dagli arresti domiciliari a cui era sottoposta dal 9 gennaio scorso. La donna, sorpresa dai poliziotti mentre camminava per strada in prossimità del proprio domicilio, su disposizione dell’A.G. è stata sottoposta alla misura detentiva degli arresti domiciliari.