E' accaduto a Strongoli, nel crotonese. Il titolare del bar si era rifiutato di dare un'altra birra

I Carabinieri della Stazione di Strongoli, a seguito di una richiesta di intervento di un cittadino allarmato, sono intervenuti in un noto bar del posto dove un uomo, successivamente identificato in G.S., di 63 anni, già in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva richiesto di avere dell’altra birra.



Al rifiuto del gestore, l’uomo è uscito dal locale per farvi rientro immediatamente dopo, impugnando una pistola che ha utilizzato per minacciare il titolare del bar, per poi allontanarsi fortunatamente senza esplodere alcun colpo.



Grazie all’intervento dei Carabinieri, il 63enne è stato fermato poco distante dal locale mentre era in possesso di un coltello. I militari hanno anche perquisito la vettura in uso a G.S., una Ford Fusion e sotto il sedile lato guida è stata rinvenuta anche la pistola (una Beretta cal. 7.65 con la matricola abrasa) appena usata per le minacce, con il caricatore inserito ed il colpo in canna pronto per essere esploso.



L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di minaccia aggravata, detenzione illegale di arma, detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizioni. Attualmente si trova ristretto presso in carcere di Crotone, in attesa dell’udienza di convalida.