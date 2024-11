Un pakistano di 26 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato del commissariato di Carpi, in provincia di Modena, per aver minacciato su Instagram un'adolescente residente nel grosso comune della provincia di Modena. La minorenne ha pubblicato una propria foto sul suo profilo che la ritraeva abbracciata ad un'amica, ricevendo un commento ingiurioso da parte del 26enne. La minore ha risposto in modo critico all'osservazione dello straniero che ha reagito con una vera e propria minaccia.

I genitori si sono dunque rivolti alla polizia, presentando denuncia. Dall'analisi del profilo Instagram del ragazzo, si è riusciti a determinare il suo domicilio abituale a Reggio Emilia. Rilevate le effettive generalità, il ragazzo è poi stato geolocalizzato nell'entroterra calabrese. (ANSA).