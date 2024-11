L'uomo di Montebello Ionico è accusato di maltrattamenti verso componenti del nucelo familiare. Disposti gli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Melito Porto Salvo, agli ordini del maresciallo aiutante Antonio Caminiti, al termine di mirata attività investigativa ed in esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, hanno arrestato F.B.D., quarantaquattrenne di Montebello Ionico, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti verso familiari.

Il provvedimento cautelare giunge all’esito di specifiche indagini svolte dai militari della Stazione dei Carabinieri di Melito Porto Salvo, con la direzione del tenente Francesco Conogliaro, comandante interinale della Compagnia di Melito di Porto Salvo ed a seguito della denuncia sporta dall’ormai ex moglie dell’indagato, che hanno dimostrato come l’uomo, che non accettava la separazione dalla moglie, per ben sette anni l’abbia minacciata di morte ed insultata, rendendole di fatto l’esistenza intollerabile.

Su richiesta della locale Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Reggio Calabria, valutati sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di F.B.D., ne disponeva gli arresti domiciliari, ritenuti consoni alle esigenze cautelari.