Il giovane è stato attirato dalle urla dei condomini dello stabile di fronte che si erano accorti del pericolo. Sebbene nessuno dei due presentasse ferite sono stati condotti in ospedale per accertamenti

Un’azione degna di un supereroe, ma questa volta si tratta di realtà: un passante ha afferrato al volo e salvato una bambina di 5 anni precipitata dal quinto piano. È accaduto questa mattina, a Torino, in via Nizza.

Un ragazzo stava passando sotto al palazzo verso le 11 di mattina quando le urla di alcuni condomini del palazzo di fronte hanno attirato la sua attenzione. Ha alzato lo sguardo e ha visto la piccola – in quel momento in casa con i genitori - in bilico sul balcone dell’appartamento all’ultimo piano dello stabile. Poi ha perso l’equilibrio ed è precipitata. Il ragazzo è riuscito miracolosamente ad attutire la sua caduta. La bimba è risultata subito incolume e lucida ma è stata portata in ospedale per accertamenti. Anche l'uomo è stato accompagnato in ospedale, al Cto, sebbene anche lui sembra che stia bene.