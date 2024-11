«Frecciargento Sibari-Roma-Bolzano, il territorio della Sila Greca ha da ieri (domenica 16 ottobre) un collegamento ferroviario diretto con la grande mobilità nazionale. La navetta Crotone-Sibari (e viceversa) in coincidenza con il treno veloce di Trenitalia fa tappa anche nella stazione di Mirto Crosia che, dunque, arricchisce la sua offerta di mobilità».

A darne notizia è il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale, Giuseppe Graziano, che nei giorni scorsi ha sollecitato il Dipartimento regionale ai Traporti e l’Autorità regionale dei trasporti Calabria, affinché si venisse istituita una fermata delle navette ferroviarie veloci 5646 (Crotone-Sibari) e 5637 (Sibari-Crotone) nella Stazione di Mirto Crosia così da ampliare l’offerta di mobilità per tutto il territorio ricompreso nel comprensorio di Crosia, della Valle del Trionto e del medio-basso Jonio cosentino.

«Abbiamo lavorato in sinergia con il territorio – dice Graziano – affinché quest’area della Calabria, da sempre sottodimensionata rispetto ai servizi di mobilità, potesse avere un’offerta più ampia riguardo al trasporto ferroviario. L’istituzione di una fermata in coincidenza con il Frecciargento è certamente un ottimo risultato a beneficio di un comprensorio vasto e articolato. Un risultato che abbiamo conseguito grazie al presidente Roberto Occhiuto e all’assessore regionale ai trasporti Fausto Orsomarso.

«Nei giorni scorsi,insieme all’assessore alle attività produttive del comune di Crosia, Giuliana Morrone, che è stata attenta e incalzante sulla questione, abbiamo incontrato i vertici del dipartimento regionale Trasporti, dimostrandosi subito disponibili, insieme ad ArtCal e a Trenitalia, ad istituire nella Stazione di Mirto Crosia una fermata dei due treni regionali in coincidenza con il Frecciargento Sibari-Bolzano. Oggi gli utenti della vasta area della Valle del Trionto e del medio-basso Jonio potranno raggiungere più facilmente - conclude Graziano -, comodamente e in tempi europei le maggiori destinazioni italiane, partendo direttamente da casa nostra».

Da ieri, domenica 16 ottobre, i due vettori ferroviari 5646 da Crotone a Sibari e 5637 da Sibari a Crotone hanno creato una nuova coincidenza con i Frecciargento Trenitalia Sibari-Roma-Bolzano e Bolzano-Roma-Sibari. Una scelta adottata – si legge nella comunicazione di Trenitalia - per facilitare la mobilità del bacino territoriale di Crosia.

Le fermate sono già disponibili sul booking ufficiale di Trenitalia e dei soggetti terzi che offrono il servizio di biglietteria. Le due fermate istituite nelle stazioni di Crosia Mirto sono previste per la coincidenza d’andata alle ore 5:48 con arrivo previsto a Sibari alle 6:17 (cambio Frecciargento – Paola 7:21, Salerno 9:10, Napoli Afragola 9:39, Roma Termini 10:40, Roma Tiburtina 10:57, Firenze Santa Maria Novella 12:27, Bologna centrale 13:13, Verona Porta Nuova 14:08, Rovereto 15:01, Trento 15:15, Bolzano 15:48) e per la coincidenza di ritorno alle ore 23:10 (partenza da Bolzano 13:12, Trento 13:41, Rovereto 13:55, Verona Porta Nuova 14:40, Bologna Centrale 15:44, Firenze Santa Maria Novella 16:24, Roma Tiburtina 17:59, Roma Termini 18:10, Napoli Afragola 19:21, Salerno 19:48, Paola 21:38, Sibari 22:31 – cambio regionale 5637). Per il momento il servizio sarà garantito in forma sperimentale fino al prossimo 28 febbraio.