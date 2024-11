Questa mattina, lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Via Nazionale a Mirto Crosia, una giovane studentessa è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata del pullman. La ragazza, in attesa del pullman per andare a scuola, è stata travolta da un'auto pirata. Ora è sotto osservazione in ospedale, mentre proseguono le indagini per identificare il responsabile.

Il mezzo l’avrebbe dovuta portare a scuola, ma la ragazza è stata travolta prima di riuscire a raggiungerlo. Stando alle prime informazioni, l’automobilista coinvolto non si sarebbe fermato per prestare soccorso, lasciando la giovane ferita sulla carreggiata. Alcuni testimoni, che hanno assistito all’incidente, sono subito intervenuti per aiutare la ragazza e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivato prontamente il personale del 118, che ha trasportato la giovane all’ospedale più vicino per accertamenti. Attualmente la studentessa si trova sotto osservazione. Le forze dell'ordine, intanto, stanno conducendo le indagini per risalire al conducente del veicolo, che avrebbe perso uno specchietto laterale nell’impatto.