Lo spettacolo è stato osservato stasera anche in altre regioni d’Italia, ma già in passato ci si è trovati ad assistere a episodi simili in diverse parti del mondo

Una misteriosa spirale luminosa è apparsa questa sera nei cieli calabresi. Un fenomeno affascinante che è stato prontamente catturato da chi lo ha avvistato, lasciando però l’interrogativo sulla sua origine.

Le foto che vi proponiamo sono state scattate a Nocera Terinese da un nostro lettore, Vincenzo Vaccaro.

Lo stesso fenomeno pare sia stato osservato stasera anche in altre parti d’Italia. Al momento non c’è una spiegazione ufficiale, ma non è la prima volta che ci si trova ad assistere a uno spettacolo del genere. Negli ultimi anni, infatti, episodi simili si sono verificati in diverse parti del mondo e a quanto pare sono quasi sempre legati a lanci di razzi Falcon 9 di Space X.

Il vortice sarebbe il risultato del rilascio di gas in atmosfera. I media internazionali parlano di “spiral anomaly” o “spirale spaziale”.