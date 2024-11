Un chilogrammo di marijuana è stato sequestrato dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Crotone nel pomeriggio di ieri. Qualcuno li aveva chiamati denunciando il furto di un modellino di auto a benzina radiocomandato in via Nazioni Unite. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, hanno notato uno scatolone imballato, sistemato nel luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi il modellino di auto. Ma quando lo hanno aperto hanno fatto una incredibile scoperta: all'interno del cartone c'era quasi un chilogrammo di marijuana, per la precisione 934 grammi, diviso in cinque sacchetti. Ma soprattutto, insieme alla droga, hanno trovato cinque registri del cosiddetto modello 49 con l'intestazione “Registro di Servizio, Ministero dell’Interno Polizia di Stato”. Insomma plichi che riguardano attività della Polizia. Tutto il materiale è stato sequestrato ed è stata informata la magistratura.