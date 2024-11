Succede a Castrovillari, dove un tecnico di laboratorio è stato arrestato per aver molestato una ragazzina che frequentava la scuola presso cui lavorava

La polizia di Castrovillari ha arrestato un tecnico di laboratorio in servizio presso una scuola del paese. L’accusa è di violenza e atti di libidine nei confronti di una minorenne che frequentava la scuola presso cui lavorava. La minore, a seguito, di un colloquio con una psicologa ha mostrato “ stato di agitazione dovuto a molestie sessuali”. Subito, la polizia ha predisposto gli arresti domiciliari dell’uomo ma, il giudice per le indagini preliminari, ha poi trasformato il provvedimento in una sospensione dall’incarico.