Coinvolta una coppia di passaggio a Catanzaro Lido. Provvidenziale l'intervento dei Carabinieri

Disavventura per una coppia di fidanzati. Nella tarda serata di ieri, una cittadina rumena, dimorante a Cosenza, di passaggio a Catanzaro, accompagnata dal fidanzato, anch’egli rumeno, sono stati rapinati e malmenati da un cittadino del Gambia, Sambou Baro, di 28 anni, sul suolo nazionale in qualità di rifugiato ed in attesa di asilo politico.

I due fidanzati si trovavano nella zona della stazione ferroviaria di Catanzaro Lido, nel ristorante multietnico, ormai diventato luogo di ritrovo delle varie persone, delle nazionalità più disparate, che ormai frequentano la zona. Nel corso della serata, la donna si era momentaneamente allontanata per acquistare le sigarette.

Nel sottopassaggio della ferrovia, è stata avvicinata dall’extracomunitario, il quale le proponeva del sesso a pagamento che la stessa rifiutava. Baro, che era palesemente alterato a causa dell’eccessivo uso di bevande alcoliche, non avendo evidentemente preso di buon grado il rifiuto della donna, iniziava ad aggredirla, strappandole la borsetta dalle mani.

Nel tentativo di liberarsi dal suo aggressore, è stata nuovamente raggiunta, scaraventata a terra e malmenata. Il compagno della vittima, attirato dalle sue grida, è quindi giunto sul luogo ma, nel tentativo di difenderla, è stato riempito di pugni. Inoltre, gli è stato sottratto un borsello con all’interno due cellulari. Solo la solerzia di un abitante del luogo, che ha sollecitato l’intervento dei Carabinieri, ha scongiurato ben più gravi conseguenze.

Le pattuglie hanno quindi arrestato l’extracomunitario, che dovrà ora rispondere di rapina e lesioni personali. Le due vittime, sotto shock, sono state trasportate presso il pronto soccorso del “Pugliese”. L’aggressore, su disposizione del pm di turno Domenico Assumma, è stato condotto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Catanzaro in attesa dell’udienza di convalida.

Tuttora sono in corso ulteriori indagini, in particolar modo tramite la visione delle registrazioni dei sistemi di video-sorveglianza, per accertare eventuali responsabilità da parte di altri soggetti.