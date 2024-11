È stato arrestato e posto ai domiciliari un docente di un istituto professionale di Trebisacce. L'accusa è gravissima. Il professore è ritenuto responsabile di una serie di episodi di molestie sessuali posti in essere dal 2018 a oggi ai danni di giovani studentesse, tutte minorenni all'epoca dei fatti.

Le indagini nascono da diverse segnalazioni di alcune alunne al dirigente scolastico, riguardanti comportamenti ambigui del professore. Il preside avrebbe quindi inviato alla Procura un'articolata denuncia sui fatti emersi.

L’indiziato ritirò la candidatura a sindaco

Persona in vista nella comunità di Trebisacce, il docente dell’Ipsia travolto dalla bufera giudiziaria aveva espresso la volontà di candidarsi a sindaco alle elezioni amministrative del centro jonico cosentino. Ha svolto ruoli importanti nel mondo dell'associazionismo, della cultura e della vita politica, persona stimata a Trebisacce, insospettabile.

Le accuse sono partite da più studentesse, prevalentemente di Sibari, le quali hanno segnalato alcuni episodi ritenuti molesti al dirigente scolastico. Assunte ulteriori informazioni interne, il preside ha trasmesso l’articolato e complesso fascicolo al consiglio di disciplina e all’autorità scolastica regionale. Secondo quanto trapela il dirigente scolastico lo avrebbe invitato a mettersi in aspettativa, in attesa di ulteriori sviluppi, ma l’indiziato si sarebbe opposto facendosi fotografare davanti alla scuola come atto di assoluta innocenza.

A questo punto il preside decide per l’invio degli atti in procura. Da qui l’avvio delle indagini. Ed ora l’emissione del provvedimento di custodia cautelare, ai domiciliari.