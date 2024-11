L’approfondimento della trasmissione di LaC TV 'I fatti in diretta' sugli stipendi percepiti dai vertici delle strutture ospedaliere che oscillano tra i 100mila e i 150mila euro

Secondo le statistiche, il 20 per cento dei calabresi affetti da qualche patologia rinuncia a curarsi perché costa troppo farlo. Intanto, però, non si lesinano indennità di risultato ai manager delle aziende ospedaliere, che incassano annualmente compensi compresi tra i 100mila e i 146mila euro, con una maggiorazione dello stipendio base che può arrivare al 20 per cento.

È stato questo il tema di un approfondimento andato in onda oggi durante la nuova puntata della trasmissione di LaC Tv, i Fatti in diretta.



Ecco il servizio dei Fatti in diretta: