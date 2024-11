Momenti di panico nel tardo pomeriggio di ieri a Crotone per un grosso incendio che ha interessato lo stabilimento balneare Atlantis, in via per Capocolonna.A provocare il rogo una probabile fuga gas da una bombola di gpl all'interno di un bungalow.



Le fiamme si sono propagate anche ad un secondo bungalow poco distante. Il denso fumo nero, diffuso in pochi minuti per tutta la zona, visibile anche a distanza.



Sul posto squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone. Ulteriori accertamenti in corso circa l'origine del rogo.