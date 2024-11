I Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica hanno arrestato tre ganesi ed un nigeriano, tutti residenti a Monasterace Marina, per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio del 30 aprile, i militari. impiegati nei molteplici servizi finalizzati al rispetto delle norme anti-Covid 19, hanno notato Sallah Alhagie, ventiseienne gambese, che si aggirava a piedi lungo la statale 106 tra i comuni di Riace e Monasterace.

Insospettiti dalla presenza insolita dello straniero lungo quel tratto di strada lontano dal centro abitato hanno deciso di controllarlo, riscontrando, all’interno della tasca dei pantaloni la presenza di 12 grammi di marijuana. Il controllo esteso anche al luogo di dimora ha consentito di assistere ad una vera e propria compravendita di stupefacente, infatti all’arrivo dei Carabinieri i due coinquilini di Sallah, Jallow Ibrahim, trentenne e Nyassi Omar, ventiduenne, anch’essi gambesi, stavano cedendo 27 grammi di marijuana Ekahjae Silvester, ventisettenne, nigeriano.

La perquisizione all’interno dell’appartamento consentiva di rinvenire 3 buste in cellophane contenenti circa 800 grammi di marijuana, materiale atto al confezionamento delle dosi e banconote di piccolo taglio provento dell’attività illecita. Sallah, Jallow e Nyassi sono stati arrestati con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I tre connazionali sono stati trasferiti nel proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida. Successivi accertamenti svolti sul conto dell’acquirente Ekahjae hanno consentito di accertare a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del gip presso il tribunale di Parma per reati in materia di stupefacente pertanto anch’egli è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Locri.