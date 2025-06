La vittima trasportata in ospedale a Catanzaro a bordo dell’elisoccorso. Sul posto i carabinieri che hanno inviato le indagini

Un uomo di circa 60 anni, C.G. le sue iniziali, è caduto da un muretto battendo violentemente la testa sugli scogli della spiaggia di Monasterace, nei pressi del circolo nautico. Secondo quanto si è appreso l’incidente è avvenuto nei pressi del suo trattore, parcheggiato sul litorale e utilizzato per alcune attività lavorative, sebbene l’operaio non fosse a bordo del mezzo.



Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito molto serie, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.