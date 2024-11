L'uomo era uscito per una battuta di pesca insieme ad altre due persone. Il personale del 118 non ha potuto fare nulla per salvarlo

Un pescatore e titolare di un peschereccio, Kamel Kaffaf, di 57 anni, di origini tunisine ma da circa un ventennio residente a Roccella Ionica, è morto all'alba di oggi in un incidente sul lavoro avvenuto al largo di Punta Stilo, a Monasterace, nella Locride. L'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere stato risucchiato, rimanendo poi incastrato, dai cavi di acciaio di un verricello, uno strumento utilizzato per issare le pesanti reti a bordo delle imbarcazioni da pesca. A lanciare l'allarme sono stati gli altri tre pescatori che si trovavano al lavoro a bordo dell'imbarcazione "Iole".

Sul luogo dove si è verificata la tragedia sono intervenuti i militari della sezione navale della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera di Roccella Ionica. A constatare il decesso dell'uomo, per via delle gravi ferite e lesioni in più parti del corpo, è stato il personale medico del 118. Dopo l'arrivo al Porto di Roccella Ionica, la salma del cinquantasettenne, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Locri, è stata consegnata ai congiunti della vittima.