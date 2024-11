È stato recuperato un carico contenete 600mila euro in monete false. Il più importante sequestro di monete false dall’introduzione dell’euro

Cosenza - È stata sgominata dai carabinieri del comando antifalsificazione monetaria di Roma, di Palermo, Napoli, Salerno e Cosenza un'organizzazione di cinesi e di italiani responsabili di aver introdotto in Italia monete falsificate. Il provvedimento di fermo, emesso dalla Procura di Palermo è scattato nei confronti di 12 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione, introduzione nello Stato e spendita di monete false. La maxi operazione ha portato al sequestro di un container , giunto al porto di Napoli con 600mila euro in monete false prodotte in Cina. Si tratta del più importante recupero di monete false dall'introduzione dell'euro ad oggi.