Accolta l’istanza della difesa. Sulla misura cautelare degli arresti domiciliati il Tribunale del Riesame deve ancora pronunciarsi

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi, Paolo Ramondino, ha accolto questa mattina l’istanza avanzata dal legale di fiducia della famiglia Cosentino, Sabrina Rondinelli, in attesa della fissazione dell’udienza del Tribunale del Riesame per la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Gip ha concesso ad Ambra Cosentino la possibilità di continuare a frequentare i corsi della scuola forense di Modena. Il patron del Catanzaro Calcio assieme alla figlia erano infatti rimasti coinvolti in un’inchiesta istruita dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria coordinata dalla Procura di Palmi sulla società Gicos di proprietà dell’imprenditore. Riciclaggio e evasione fiscale le accuse mosse.

Luana Costa