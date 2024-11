Il gip di Palmi ha accolto l’istanza di revoca degli arresti domiciliari per i due indagati arrestati lo scorso 29 maggio. Disposto l'obbligo di dimora

Tornano liberi l'ex presidente del Catanzaro calcio, l'imprenditore Giuseppe Cosentino, e la figlia Ambra. Il gip di Palmi ha accolto infatti l'istanza di revoca degli arresti domiciliari per i due indagati, arrestati il 29 maggio scorso nell'ambito dell'inchiesta "Money gate". Il giudice, accogliendo la richiesta degli avvocati Sabrina Rondinelli e Domenico Infantino, ha disposto per Cosentino e per la figlia l'obbligo di dimora a Cinquefrondi.



Giuseppe Cosentino é accusato di appropriazione indebita e di reati tributari, mentre alla figlia viene contestato il reato di riciclaggio.