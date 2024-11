Il viadotto Emoli lungo la statale 107 gode di buona salute insieme a tutti gli altri ponti costruiti sull'arteria di collegamento tra Paola e Crotone. A rassicurare circa lo stato dell'infrastruttura è il responsabile del coordinamento territoriale di Anas della Calabria, l'ingegner Giuseppe Ferrara, in risposta alle sollecitazioni avanzate dal consigliere provinciale di Cosenza Graziano Di Natale.

Programmati interventi di manutenzione

L'Anas in particolare, informa di aver effettuato con l'ausilio di tecnici specializzati, una serie di sopralluoghi e verifiche tra il 9 e il 10 agosto, senza riscontrare criticità per la stabilità del manufatti. «E’ stata comunque attivata - si legge nella nota - la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria per 13 viadotti al fine di preservarne le condizioni di stabilità e allungarne la vita utile. I relativi lavori saranno realizzati nel 2019 tramite Accordo Quadro». I lavori riguarderanno anche i viadotti Emoli 1 e 2, posti nel territorio del comune di San Fili. Nei giorni scorsi gli avallamenti comparsi sulla sede stradale, avevano generato nei giorni scorsi allarme e preoccupazione tra gli automobilisti e le comunità locali.