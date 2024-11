Dopo 11 anni di episcopato il presule, originario di San Giovanni in Fiore, lascia per raggiunti limiti di età. Al suo posto atteso un pastore di prima nomina

Dopo undici anni monsignor Leonardo Bonanno si congeda dalla Diocesi di San Marco-Scalea. Il presule, originario di San Giovanni in Fiore, lo scorso 18 ottobre ha compiuto 75 anni ed ha di conseguenza presentato alla Santa Sede, la rituale rinuncia all'episcopato, per raggiunti limiti di età. Oggi, 10 dicembre, sarà annunciato il nome del nuovo vescovo. L'appuntamento è per le ore 12 nella Cattedrale San Nicola dell'abitato di San Marco Argentano dove sono state convocate le componenti del clero, oltre ai fedeli.

Presule di prima nomina

Secondo indiscrezioni a Leonardo Bonanno subentrerà un vescovo di prima nomina, un sacerdote campano. Entro tre mesi dal ricevimento della bolla pontificia dovrà essere consacrato, entro quattro mesi prendere possesso dell'ufficio. L'annuncio del nuovo presule di San Marco-Salea sarà contestuale a quello dell'Arcidiocesi di Cosenza, rimasta vacante per la prematura scomparsa di monsignor Francesco Nolè.