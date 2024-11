Dopo undici anni monsignor Francesco Milito lascia la diocesi di Oppido Mamertina-Palmi e va in pensione. Papa Francesco ha infatti accolto le sue dimissioni. Il presule ha raggiunto i 75 anni: età in cui il Codice canonico prevede che tutti i vescovi debbano presentare formalmente le proprie dimissioni al Pontefice.

Come spiegato proprio oggi nella comunicazione a firma del vicario generale don Pino Varrà, «in conformità al can. 401 1 del Cic, il nostro vescovo aveva rimesso nelle mani del Santo Padre la rinunzia al governo pastorale della Diocesi. Dalla Nunziatura Apostolica in Italia è pervenuta, il 30 giugno, la comunicazione che il Santo Padre ha accettato la rinunzia con la formula “donec aliter provideatur”. Nel ringraziare Papa Francesco per questo gesto di fiducia, continuiamo a camminare insieme nella preghiera».

In attesa della nomina del suo sostituto, il vescovo Milito continuerà a svolgere il servizio episcopale nella diocesi di Oppido-Palmi, così come ha fatto per undici anni. Proprio lo scorso 30 giugno, nella cattedrale di Oppido, il vescovo Milito aveva organizzato una celebrazione per festeggiare insieme ai fedeli l’undicesimo anniversario dell’inizio del suo servizio episcopale a Oppido. Un momento per «condividere insieme i sentimenti di ringraziamento al Signore per i benefici concessi e chiedere la perseveranza nel dono», così come aveva spiegato nell’occasione.