Il sindaco Pietro Caracciolo in accordo con la dirigente scolastica ha emesso un'ordinanza di sospensione della didattica in presenza a partire da oggi fino al 31 marzo

Ieri il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, ha deciso di chiudere le scuole del Centro storico.

Un alunno delle elementari e uno delle medie sono risultati positivi al Covid. Il sindaco e la dirigente scolastica, in via cautalativa, hanno deciso di sospendere la didattica in presenza fino al 31 marzo.

«Con l’Ordinanza sindacale numero 941 del 22/3/2021, su richiesta della dirigente scolastica ed in via cautelativa, ho disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici afferenti l'Istituto Comprensivo del Centro (Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado), a partire dal 23/3/2021 (compreso), fino al 31/3/2021 (compreso)». Così il sindaco Caracciolo in un post sulla sua pagina Facebook.