L'uomo, condotto in ospedale, non è in pericolo di vita. Paura per la copiosa fuoriuscita di carburante dalla due ruote

Una persona è rimasta ferita a Montalto Uffugo, in località Santa Maria di Settimo, in uno scontro tra una motocicletta ed un'auto. Ad avere la peggio è stato il centauro in sella alla due ruote. Soccorso da personale del 118 è stato condotto in ospedale con un'ambulanza. Non è in pericolo di vita. L'incidente avrebbe potuto avere una piega drammatica: dal serbatoio della moto infatti, è fuoriuscita una copiosa quantità di benzina. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, tempestivamente giunti sul posto insieme ai carabinieri, che dovranno accertare la dinamica dei fatti, e al personale della Deam Sud per il ripristino della carreggiata.