I carabinieri forestali hanno accertato che i lavori per la realizzazione di alcuni aerogeneratori erano stati eseguiti in zona soggetta a vincolo idrogeologico

Nel corso di mirate attività di polizia ambientale nel comune di Montepaone in località Campicello nel Catanzarese, la stazione carabinieri forestale di S. Vito Jonio, ha accertato che i lavori per la realizzazione di diversi aerogeneratori erano stati eseguiti e, in parte in corso di realizzazione, in zona soggetta a vincolo idrogeologico e senza la preventiva acquisizione, oltre al nulla idrogeologico, anche dei titoli edilizi.

!banner!

Vincolo idrogeologico

In particolare, i militari hanno accertato che quattro aerogeneratori e un plinto pronto per accoglierne un altro erano stati realizzati in totale assenza delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie. Dai rilievi, dai riscontri e dalle verifiche effettuate, sul posto, presso il comune di Montepaone e dalle elaborazioni effettuate al SIM (sistema informativo della montagna) è emerso che i lavori sono stati eseguiti nella zona vincolata idrogeologicamente, anche in presenza di espressa comunicazione di irricevibilità e improcedibilità di alcune PAS (procedura abilitativa semplificata), o di avvenuta decadenza di precedente titolo edilizio.

Il sequestro

Le torri sono state realizzate, tutte a poca distanza una dall’altra, nel terreno di un unico soggetto privato T. G. di San Vito jonico da parte di tre distinte società operanti nel settore, di cui una con sede legale a Modena, e due a Vibo Valentia, e come tali inquadrabili in un unico disegno realizzativo, per eludere, probabilmente, anche le limitazioni previste per la procedura semplificata per gli impianti minieolico. Tutti gli aerogeneratori e il plinto sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte dell’autorità giudiziaria.

l.c.