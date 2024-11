Un anziano trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza. È l'esito di un brutto incidente registratosi stamane lungo la provinciale 241 che collega Morano Calabro a Castrovillari.

All'altezza della località Crocifisso un auto con alla guida un anziano di 91 anni si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco di Castrovillari unitamente ai sanitari del 118, per portare le cure all'uomo di Mormanno.

È stato trasferito in ambulanza presso il nosocomio castrovillarese ed è stato necessario chiedere l'intervento dell'elisoccorso per portarlo a Cosenza. La prognosi verrà sciolta soltanto nelle prossime ore.