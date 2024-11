L'anziano di 91 anni, Giuseppe Fortunato, protagonista del brutto incidente avvenuto a Morano Calabro lungo la Sp 241 è deceduto all'ospedale di Cosenza.

Le sue condizioni erano apparse da subito gravi tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso per trasferirlo a Cosenza presso l'ospedale Annunziata. Una emorragia interna potrebbe essere la causa del decesso. L'uomo nella mattinata, per cause in corso di accertamento, aveva sbandato all'altezza della località Crocifisso di Morano Calabro mentre era in viaggio sulla provinciale che collega con la città di Castrovillari. La Fiat Panda rossa sulla quale viaggiava è sbandata cappottandosi all'altezza del ponticello della ex strada ferrata, oggi pista ciclabile, che delimita il confine tra le due municipalità.

Erano intervenuti Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, i carabinieri del comando compagnia della città del Pollino ed i sanitari del 118. Dopo aver soccorso l'uomo originario di Mormanno sul posto si era reso urgente trasferirlo a Cosenza ed era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che lo ha prelevato nel piazzale dell'ospedale di Castrovillari.