È successo questa mattina in località Piana lungo l'asse viario che collega allo svincolo dell'A2: l'uomo è stato intubato all'ospedale di Castrovillari e poi trasferito a Cosenza, dov'è ora ricoverato in Rianimazione

È caduto da un camion battendo violentemente la testa. Ancora un incidente sul lavoro in Calabria, avvenuto questa mattina in località Piana di Morano Calabro, lungo l’asse viario di collegamento con lo svincolo autostradale. Secondo quanto appreso, gravemente ferito è un operaio impegnato per conto di una ditta di Corigliano Rossano in lavori di manutenzione svolti lungo le linee elettriche.

L’uomo, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato prima trasferito all’ospedale di Castrovillari, dove i sanitari lo hanno intubato e stabilizzato. Successivamente è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione.