Cosa significa morire al tempo del coronavirus. Senza poter avere i propri cari vicini, senza un funerale. Accompagnati dai monatti del nuovo millennio vestiti di bianco, con mascherina, guanti e occhiali protettivi. Cosa avviene, subito dopo i decessi, negli obitori e, poi subito dopo, nei cimiteri.



È un cammino carico di dolore quello che la redazione di LaC News24 ha compiuto per raccontare uno dei volti nascosti dell'emergenza Covid-19.



Il reportage dei nostri giornalisti si muove parallelamente a un'inchiesta sulla strage degli anziani ospiti della Domus Aurea di Chiaravalle, simbolo calabrese delle tragedie che si sono consumate a causa dei contagi nelle rsa italiane, ed infatti il titolo dello speciale Tg LaC News24 è "Coronavirus: la strage di Chiaravalle".



«La nostra redazione - spiega il direttore editoriale Pasquale Motta - ha realizzato un lavoro intenso e struggente, che conferma il nostro impegno quotidiano sul fronte del racconto di questa emergenza. Ricostruiamo cosa è successo a Chiaravalle. Ci interroghiamo se vi siano e a chi appartengono le responsabilità di questa tragedia. Soprattutto i nostri giornalisti raccontano cosa significa morire al tempo del coronavirus».





Lo speciale, curato da Pietro Comito, Luana Costa e Francesco Tricoli, raccoglie le testimonianze dei parenti delle vittime di coronavirus, in particolare a Chiaravalle, degli amministratori, di chi ha vissuto in prima persona il dramma e di chi, ogni giorno, in una trincea nascosta, fa i conti con la morte.