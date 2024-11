Ancora un decesso da Covid per la città di Mormanno, il quarto dall'inizio della seconda ondata di contagi. Lo ha comunicato il sindaco, Giuseppe Regina, non appena ricevuta l'ufficialità nella serata da parte del dipartimento dell'Asp di Cosenza. Si tratta di un uomo di settantotto anni che da circa una settimana era ricoverato all'Annunziata di Cosenza, dove era arrivato dopo l'accertamento della sua positività.



«Tutta l’amministrazione comunale e la comunità di Mormanno, si stringe al dolore dei familiari. Questa triste notizia, ci fa capire come deve continuare ad esserci un livello di attenzione e responsabilità, massima» ha scritto il primo cittadino del comune del Pollino che domani, come fatto anche nelle precedenti occasioni, parteciperà alla benedizione della salma.



Nella giornata di oggi non si registrano, per fortuna, nuovi contagi anche se il numero restà comunque alto per la piccola comunità di Mormanno: 60 in tutto di cui 22 da tamponi rapidi e 38 confermati con tampone molecolare. Trentacinque invece i guariti complessivi mentre le persone attualmente in isolamento domiciliare restano 64.