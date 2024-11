Federica Princi di Monasterace in coma dal novembre dello scorso anno era stata ricoverata e operata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria e poi trasferita a Crotone dove è deceduta ieri

Non ce l’ha fatta Federica Princi, la 24enne di Monasterace rimasta vittima un anno fa di un terribile incidente stradale sulla statale 106 a Riace Marina. La giovane era ricoverata in stato di coma al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria lo scorso novembre, ed aveva riportato un trauma cranico con ematoma cerebrale per cui era stata subito operata d’urgenza.

Successivamente è stata trasferita a Crotone, dove è deceduta ieri. Federica era insieme ad un altro ragazzo che guidava l’auto, una Fiat 500, che nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2021 ha impattato contro un altro veicolo in sosta sulla 106. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie, tali da richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

Tanti in queste ore i messaggi di amici che hanno inondato la sua bacheca di Facebook, i quali fino all’ultimo hanno sperato in un lieto fine. “Nessuno prenderà mai il tuo posto – si legge sui social – sei stata una guerriera fino all’ultimo”. E poi ancora: “Continua a sorridere da lassù”.