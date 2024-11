La procura di Catanzaro indaga sulla morte di Assunta Buscemi, 50 anni, deceduta lo scorso 19 gennaio al Policlinico di "Germaneto", dopo il trasferimento in elisoccorso dall'ospedale civile "Ferrari" di Castrovillari, dove era stata inizialmente ricoverata.



Il pubblico ministero Domenico Assumma ha disposto l'esame autoptico che verrà eseguito da un medico legale e da un anatomo-patologo. La donna, che fino a qualche anno fa svolgeva la professione forense per poi passare all'insegnamento, si era sentita male qualche giorno prima della scomparsa per cause in corso d'accertamento. I familiari di Assunta Buscemi, residente a Spezzano Albanese, avevano optato per il trasporto in pronto soccorso a Castrovillari.



Allo stato sono indagati tre medici dell'ospedale di Castrovillari. L'iscrizione è un atto dovuto, a tutela dei sanitari, al fine di nominare uno o più consulenti di parte che partecipino alle operazioni peritali. L'inchiesta, aperta con l'ipotesi di reato per omicidio colposo, prosegue nel massimo riserbo investigativo. Le persone offese sono rappresentate dagli avvocati Angela Cirino e Antonio Ingrosso.