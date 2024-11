È morta ieri sera all’ospedale di Catanzaro la donna rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto il 4 dicembre sulla strada statale nel territorio del comune di Rocca di Neto. Rita Graziano, 44 anni di Cirò Marina ma residente a Pallagorio, mercoledì scorso stava rientrando da Crotone quando l’auto sulla quale viaggiava è stata coinvolta in un incidente con un’altra auto e un furgone. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Crotone e successivamente trasferita all’ospedale di Catanzaro dove è deceduta ieri. Nell’incidente sono rimaste ferite altre sei persone che non versano in pericolo di vita. Umberto Lorecchio, sindaco di Pallagorio, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale. Annullata la tradizionale ‘fokara’ dell’Immacolata.