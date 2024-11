Si è spenta in ospedale a Vibo Valentia la signora Pina De Francia, la mamma di Maria Chindamo, l’imprenditrice e commercialista di Laureana di Borrello rapita e scomparsa la mattina del 6 maggio 2016 dinanzi al cancello della sua azienda agricola di Limbadi.

Un caso rimasto ad oggi impunito. La signora De Francia circa due settimane fa aveva avuto una lieve ischemia successiva a una polmonite. Per due settimane all’ospedale di Polistena sarebbe però stata rimandata una diagnosi in attesa della riparazione di un apparecchio medico rotto. Ieri, quindi, il trasferimento a Vibo per effettuare la risonanza, ma era ormai troppo tardi.

Il dolore per la tragedia della figlia aveva profondamente segnato la signora Pina De Francia, alla continua ricerca in questi anni, con grande coraggio e forza d’animo – insieme all’altro figlio Vincenzo ed ai familiari – , di verità e giustizia per la sua Maria che ora ha raggiunto in cielo.

Tanti i suoi accorati appelli in questi anni per rompere il muro dell’omertà ed invitare chi sa a raccontare la verità sulla sorte toccata a Maria Chindamo.