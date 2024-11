Cronaca

Morte Bisceglia: la Procura indaga per omicidio colposo

La Procura di Castrovillari ha aperto il fascicolo per omicidio colposo, per procedere all'autopsia e per avviare gli accertamenti sull'autostrada e sul mezzo su cui viaggiava il pm, impegnato nelle indagini contro i reati ambientali.