La salma sarà accolta domani in mattinata in Piazza dei Bruzi dalle autorità civili e successivamente sarà trasferita nella Cattedrale dove sarà allestita la camera ardente

La salma del padre arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè, domani mattina 17 settembre giungerà nel capoluogo bruzio. Sarà accolta dalle autorità civili alle ore 10,30 in Piazza dei Bruzi. Subito dopo in Cattedrale sarà allestita la camera ardente dove i fedeli potranno rendere omaggio al presule deceduto all'età di 74 anni a Roma, al policlinico Gemelli, dove per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, era ricoverato dal 30 agosto scorso. I funerali saranno celebrati nella Chiesa Matrice alle ore 15 di lunedì 19 settembre.