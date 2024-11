In appello quattro assoluzioni nel processo per la morte di Federica Monteleone, la 16enne deceduta nell’ospedale di Vibo, nel gennaio del 2007, durante un’appendicectomia. Tra gli assolti anche due chirurghi che effettuarono l’intervento

Confermate quattro assoluzioni in appello nel processo sulla morte di Federica Monteleone: si tratta in particolare di Benito Gradia e Giovambattista De Iorgi (i due chirurghi che operarono la ragazza), Mario Silvestri (infermiere) e Filomena Panno (ex Direttore amministrativo dell'Asl di Vibo).

Le assoluzioni erano state già sentenziate nel marzo del 2014 dal Tribunale monocratico del capoluogo (Manuela Gallo presidente) ed oggi, i giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l’appello presentato dal procuratore Mario Spagnuoloe assolto gli imputati “per non aver commesso il fatto”.

Anche la Procura generale di Catanzaro si era espressa per l'inammissibilità dell'appello (proposto a settembre 2014) poiché i reati contestati erano già prescritti a luglio 2014.