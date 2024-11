La procura di Cosenza ha iscritto nel registro degli indagati Mario Molinari, 44enne cosentino, per il reato di omicidio stradale a seguito della morte di Ilaria Mirabelli, tragicamente scomparsa il 25 agosto 2024. L’indagine è coordinata dai magistrati Donatella Donato e dalla collega Mariangela Farro, entrambe in servizio presso il Palazzo di Giustizia della città dei bruzi.

L’iscrizione di Mario Molinari nel registro degli indagati è arrivata dopo la querela presentata dall’avvocato Guido Siciliano, difensore di parte civile che ha chiesto di indagare sia per omicidio volontario che per omicidio stradale. Cosa succederà ora? Mario Molinari dovrà nominare un consulente di parte che parteciperà al conferimento incarico per accertamenti tecnici irripetibili. Il tutto si svolgerà il prossimo 9 settembre presso il tribunale di Cosenza. L’accertamento riguarderà la Volkswagen Up. Ad eseguire la perizia sarà l’ingegnere Basile.