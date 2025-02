Il Presidente del Senato Ignazio La Russa esprime nell'Aula di Palazzo Madama «un commosso messaggio di vicinanza e cordoglio» al senatore Mario Occhiuto e a «tutta la sua famiglia» per la scomparsa del figlio Francesco, 30 anni, che era studente di psicologia all'Università di Parma.

«E ci piace ricordarlo per come lo hanno descritto anche i suoi colleghi di università nei vari messaggi, per la sua grande umanità», aggiunge La Russa. Il presidente del Senato ha poi rivolto il pensiero di cordoglio anche a nome dei capigruppo di Palazzo Madama e ha chiesto un minuto di silenzio.