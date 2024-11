Condannati an otto mesi di reclusione Antonella Rino e Agostino Rosselli responsabili, nei rispettivi ruoli indicati nei capi d’imputazione, della morte di Giampiero Tarasi, deceduto l’8 marzo 2021 nei pressi di Portapiana a Cosenza.

Il gup del tribunale di Cosenza Claudia Pingitore, inoltre, ha rinviato a giudizio tre persone: Ettore Tucci (in qualità di responsabile unico del procedimento tecnico), Giuseppe Bruno (ex comandante della polizia municipale di Cosenza) e Alessia Loise (attuale comandante della polizia municipale di Cosenza). Sempre il giudice cosentino ha prosciolto da tutte le accuse gli imprenditori Robertino Perri e Pasquale Perri (difesi dall’avvocato Nicola Rendace) per non aver commesso il fatto.

