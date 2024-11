«Ho appreso la notizia con molto stupore. C'è stata una autopsia negli Emirati Arabi dove si dichiara la morte naturale: mia suocera era malata da anni di aneurisma addominale ed è morta di intervento in ospedale e mio marito purtroppo ha avuto un infarto ma anche lui era reduce da una cardiopatia da anni». Lo ha detto Maria Pia Tropepi, ultima moglie di Amedeo Matacena, indagata dalla Procura di Reggio Calabria con l'ipotesi di reato di duplice omicidio all'inviata di "Chi l'ha Visto?" in un'intervista che andrà in onda stasera nel corso della trasmissione dalle 21.20 su Raitre.

La Procura reggina ha disposto la riesumazione e l'autopsia delle salme di Amedeo Matacena e della madre Raffaella De Carolis, deceduti a Dubai rispettivamente il 16 settembre 2022 e il 18 giugno dello stesso anno.

Per quanto riguarda il matrimonio Maria Pia Tropepi, nell'intervista, conferma di aver sposato Matacena con rito islamico negli Emirati Arabi. E, in riferimento alle indagini, aggiunge: «È più un attacco personale che una inchiesta giudiziaria. State facendo un casino mediatico su delle falsità e delle bugie dette da chiunque che non mi tangono e non mi toccano, hanno detto di tutto e di più sulla mia persona, è più un attacco personale che una inchiesta giudiziaria».