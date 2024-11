Si tinge di giallo la morte di un 43enne di Zumpano, comune situato nella Presila cosentina. L’uomo è stato trovato senza vita con una pistola rinvenuta sul lato sinistro rispetto alla posizione del corpo ma i familiari, secondo quanto apprende Cosenza Channel, avrebbero riferito alle forze dell’ordine che non era mancino. Un proiettile in testa la tragica fine del broker assicurativo Presilano. Il decesso, soprattutto per le modalità in cui è avvenuto, ha insospettito la procura di Cosenza che, nella giornata di ieri, ha sequestrato la salma, disponendo l’esame autoptico.

L’intenzione della procura di Cosenza è quella di eseguire tutti gli accertamenti possibili al fine di fare luce sulla morte dell’uomo. Possibile un incidente probatorio. Ma non solo. Gli investigatori starebbero ricostruendo le ultime ore di vita del broker assicurativo che prima di morire avrebbe avuto alcuni colloqui. S’indaga a 360 gradi per non lasciare nulla al caso.