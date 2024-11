Un uomo di Lamezia Terme è deceduto durante un intervento all’ernia del disco. Aperta un’inchiesta dopo la denuncia dei familiari

Sono in corso le indagini per fare luce sul decesso di un uomo di Lamezia Terme morto durante un intervento all’ernia del disco eseguito nella struttura del Marrelli Hospital di Crotone. I familiari hanno così deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini coordinate dal sostituto Alfredo Manca della Procura della Repubblica di Crotone. Disposto il sequestro della cartella clinica dell’uomo e l’autopsia per accertare le cause della morte.