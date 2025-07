I familiari hanno presentato denuncia e da lì sono scattati gli accertamenti. Si valuta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

La Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso di una anziana di Rossano, ospite di una struttura socio-assistenziale del Cosentino. La salma dell’88enne si trova attualmente sotto sequestro.

Da quanto si apprende, le modalità del decesso della donna avrebbero generato dubbi che hanno portato alcuni familiari a presentare una denuncia formale. È da questa segnalazione che sono scattati gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Al momento nessun dettaglio ufficiale è stato diffuso né su quale sia la struttura, né su eventuali responsabilità dirette. Tuttavia, le indagini sono state immediatamente affidate ai carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione gli ultimi momenti di vita della donna.

Tra le ipotesi in valutazione c’è anche quella di disporre un’autopsia, utile a stabilire le cause del decesso. L’esame potrà chiarire se la morte sia attribuibile a un quadro clinico pregresso oppure se siano intervenute cause diverse e legate all’assistenza ricevuta dall’anziana.