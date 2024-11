Da qualche anno si era trasferito ad Hammamet in Tunisia dopo la collocazione fuori ruolo dalla magistratura

È morto nella sua casa di Hammamet, in Tunisia, dove si era da tempo trasferito, l'ex procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Alfredo Laudonio, di 71 anni. L'ex magistrato, dopo la pensione, aveva scelto di vivere nella città nordafricana. I familiari di Laudonio, appresa la notizia, si sono messi subito in viaggio alla volta di Hammamet per consentire il rientro della salma a Vibo Valentia e la celebrazione delle esequie.

Laudonio è stato in magistratura per 33 anni, prima come pretore di Vibo Valentia e successivamente, dal 1994 al 2008, nella veste di procuratore della Repubblica della sua città natale. Era stato collocato fuori ruolo dalla magistratura dal Csm nel gennaio del 2009 e al suo posto era arrivato l'attuale procuratore della Repubblica di Cosenza Mario Spagnuolo.