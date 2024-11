L'uomo era malato di alzheimer. Il corpo senza vita ritrovato dai vigili del fuoco

Le ultime speranze di ritrovare ancora in vita Gennaro Bifano, l’anziano di 84 anni allontanatosi da Castrovillari nella notte tra il 27 ed il 28 ottobre, si sono spente nel pomeriggio poco prima delle 17. I vigili del fuoco impegnati da giorni nelle ricerche, hanno ritrovato il suo corpo privo di vita.

Come si ricorderà l’uomo, malato di alzheimer, si era allontanato probabilmente in stato confusionale, in pigiama, dalla sua residenza nei pressi dello stadio Mimmo Rende. I suoi ultimi istanti di vita sono stati ripresi da una videocamera di sorveglianza. Poi di lui si sono perse le tracce. Nelle ricerche sono stati impiegati anche cani molecolari, oltre a reparti dei cacciatori dei carabinieri, del soccorso alpino e della guardia di finanza.