È giunta a un epilogo tragico la vicenda di R., un ragazzo di origini cosentine costretto a sopportare le conseguenze di un male raro e incurabile. La morte di un giovane è sempre un dramma, ma paradossalmente per chi ha trascorso i suoi anni migliori in una sofferenza indicibile, è un sollievo. Avevamo raccontato la sua storia qualche tempo fa.

Quando il piccolo R. aveva solo pochi anni, l’intera famiglia lasciò Cosenza per trasferirsi in Emilia Romagna. Gli anni di felicità, però, non erano destinati a durare. R. ha quasi terminato gli studi di Agraria e sta per iscriversi all’Università, quando i primi sintomi di un male terribile iniziano a manifestarsi. I medici, sulle prime, credono che il giovane sia affetto da epilessia, ma il quadro si aggrava in fretta e alla fine arriva la sentenza: la patologia di cui soffre è il morbo di Lafora e non esiste cura. Il ragazzo ha solo 19 anni quando capisce che per lui è tutto finito. Non ci sono farmaci efficaci per fare regredire la patologia, solo cure palliative. I dolori di cui comincia a soffrire sono atroci e lo costringono a un ricovero lunghissimo.

La famiglia, disperata, preso atto che il destino aveva riservato per loro il piatto più amaro, pur di non assistere inerme al dolore del proprio figlio, si è rivolta all’associazione Luca Coscioni, per chiedere assistenza e ricorrere al suicidio assistito in Svizzera. Ma alla fine le cose sono andate diversamente. L’ultimo capitolo di questa storia è stato scritto pochi giorni fa. Il ragazzo è morto naturalmente al Quisisana di Roma, il martedì dopo Pasqua. Il suo corpo l’ha lentamente abbandonato, concedendogli finalmente la pace.