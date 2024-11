Non ce l’ha fatta Antonio Stillitani, il 77enne di Filadelfia coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella giornata di lunedì tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio. L’uomo, che viaggiava con la sorella, aveva riportato un grave trauma cranico a seguito dell’impatto con un’altra auto.

Rimasto incastrato tra le lamiere, per estrarlo dall’abitacolo si era reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Successivamente era stato preso in carico dagli operatori sanitari e trasferito con elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Nonostante l’impegno dei medici, il 77enne è deceduto per le gravi ferite riportate. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Indagini in corso da parte della Polizia stradale.